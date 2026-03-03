¡No te pierdas mañana a las 8:00 p.m. el estreno de Valentina Valiente!
Nuestra nueva telenovela llega este miércoles y arranca con un tenso enfrentamiento familiar que marcará el rumbo de la historia desde el primer capítulo.
Actualizado el: 03 marzo 26 | 07:23 pm
La cuenta regresiva terminó. “Valentina Valiente” se estrena mañana a las 8:00 p.m. por Latina y promete iniciar con una escena cargada de tensión, reproches y heridas que nunca sanaron.
La nueva producción presentará una trama donde el pasado vuelve a tocar la puerta, reabriendo heridas y poniendo a prueba los lazos familiares. Además, la historia combinará romance, rivalidades y ambición, en un escenario donde las diferencias sociales y los secretos jugarán un papel determinante. Cada personaje tendrá que luchar por lo que más ama, enfrentando obstáculos que pondrán a prueba su fortaleza.
Con un elenco destacado y una propuesta que mezcla drama, pasión y esperanza, “Valentina Valiente” está lista para convertirse en una de las apuestas más importantes de la temporada. ¡No te la pierdas!
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR