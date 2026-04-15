Lo que comenzó como una cita incómoda tomó un giro inesperado cuando Mauricio decidió buscar a Elsa para aclarar las cosas. Sin previo aviso, el doctor llega hasta su casa con una sola intención: hablar desde la honestidad y reparar lo que quedó pendiente entre ambos.

Lejos de mostrarse a la defensiva, Mauricio reconoce sus errores y admite que suele centrarse demasiado en su trabajo, dejando de lado a quienes lo rodean. Sus palabras no solo sorprenden a Elsa, sino que también evidencian un cambio en su actitud, mostrando una faceta más sensible y consciente.

Elsa, que había quedado incómoda tras su anterior encuentro, escucha con atención. La conversación fluye con calma, marcando una diferencia clara respecto a su última interacción. Poco a poco, la tensión desaparece y da paso a un momento mucho más cercano.

Sin embargo, el momento más impactante llega cuando Mauricio decide ir más allá de una simple disculpa. Con total sinceridad, le confiesa lo mucho que le gusta.

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