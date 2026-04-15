Un momento de alta tensión se vive cuando Leo llega de forma inesperada a la casa de Rocky, golpeando la puerta con desesperación y exigiendo que salga. Su actitud altera completamente el ambiente y deja en evidencia que algo grave ha ocurrido.

Rocky, sorprendido y nervioso, teme lo peor: que su padre haya descubierto el beso que compartió con Yamila. La forma agresiva en la que Leo exige explicaciones solo aumenta su angustia.

Sin embargo, la situación da un giro inesperado. Lejos de confrontarlo por una traición, Leo revela que Yamila se ha ido y lo ha dejado. La noticia lo muestra vulnerable y afectado, muy distinto a la figura autoritaria que minutos antes imponía.

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