Elsa, visiblemente incómoda con su cita reciente, no duda en sincerarse con Wilfredo sobre lo mal que la pasó con un hombre egocéntrico que no dejó de hablar de sí mismo ni un segundo.

Lejos de minimizar la situación, Wilfredo la escucha con atención y empatía, validando sus sentimientos y asegurándole que no está siendo exigente, sino que simplemente sabe lo que merece. Sus palabras logran tranquilizar a Elsa, quien poco a poco deja de cuestionarse y empieza a reafirmar su postura.

La charla fluye con naturalidad, entre risas y confesiones, evidenciando una complicidad que va más allá de una simple amistad. Ambos disfrutan del momento, compartiendo incluso pequeños gestos como pedir algo dulce para acompañar la conversación, lo que refuerza la cercanía entre ellos.

Mientras tanto, Kathy observa la escena a la distancia y no puede evitar ilusionarse. Para ella, está claro que entre su padre y Elsa hay algo especial creciendo, algo que podría convertirse en una nueva oportunidad para ambos.

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