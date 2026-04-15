Brisa decidió prender su transmisión en vivo para contar, sin filtros, la historia de su ruptura amorosa, pero lo que nadie esperaba era que expusiera públicamente a Gabriel con lujo de detalles.

Con un tono sarcástico y claramente dolida, Brisa lo rebautiza como “Baginchi” y lo describe como un hombre inmaduro, dependiente y sin rumbo. Entre críticas y burlas, revela que él le terminó por WhatsApp, leyendo incluso el mensaje completo frente a todos sus seguidores, lo que rápidamente encendió las redes.

Mientras tanto, Gabriel presencia todo junto a Jenny, quien no tarda en reaccionar. Más allá del contenido del live, lo que realmente la impacta es la forma en la que él terminó la relación.

Indignada, Jenny lo encara y deja claro que no tolera ese tipo de actitudes, marcando distancia inmediatamente.

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