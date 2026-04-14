La tensión familiar alcanza un nuevo nivel cuando Leo aparece de forma repentina en la casa de Rocky, visiblemente alterado y exigiendo verlo. Su llegada no solo sorprende, sino que deja en evidencia que algo más podría estar detrás de su actitud.

“¡Rocky! ¡Sé que estás ahí!”, grita desde la puerta. Al salir, el joven lo enfrenta sin rodeos: “¿Qué haces aquí?”, marcando distancia con su padre. Sin embargo, el ambiente se vuelve aún más incómodo por un secreto reciente: Rocky se dio un beso con Yamila, actual pareja de Leo.

Rocky buscó a Yamila, pero ella lo amenazó con contarle todo a Leo. Por eso, la repentina aparición del padre genera sospechas. Mientras Leo exige respeto y respuestas, el enfrentamiento deja más dudas que certezas.

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