Valentina Valiente capítulo 28: ¡Susana quiere conocer a Valentina!
El entusiasmo de Alejandro despierta la curiosidad de Susana, quien quiere conocer a Valentina.
El romance entre Alejandro y Valentina da un paso importante. Tras su viaje juntos, Susana no duda en preguntarle a su hijo sobre la misteriosa joven que ha cambiado su ánimo, y la respuesta la sorprende.
“Nunca me había sentido tan feliz en la vida”, confiesa Alejandro, dejando en evidencia que lo suyo con Valentina va más en serio de lo que parecía. Su emoción es tan evidente que su madre no tarda en notarlo.
Intrigada y conmovida, Susana expresa su deseo de conocer a la mujer que ha logrado transformar a su hijo. Para ello, propone un encuentro cercano: un almuerzo en casa que podría marcar un nuevo capítulo en esta historia.
Alejandro acepta sin dudar, dejando abierta la puerta a un momento clave: el esperado primer encuentro entre Valentina y la familia.
