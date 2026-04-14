Lo que debía ser una noche de celebración se convierte en un duro golpe emocional para Brisa. Mientras esperaba a Gabriel para ir a disfrutar el cumpleaños de su mamá junto a él y Ximena, Brisa recibe un mensaje de él que la deja en shock.

Lejos de enfrentar la situación cara a cara, Gabriel decide terminar la relación por WhatsApp, asegurando que está en otra etapa de su vida. La frialdad del mensaje y el momento elegido hacen que el impacto sea aún más doloroso. “¿Terminarte por WhatsApp?”, cuestiona indignada Ximena, evidenciando lo inesperado de la situación.

La reacción de Brisa no se hace esperar. Entre la incredulidad y la rabia, la joven no logra procesar lo ocurrido, sintiendo cómo la noche que prometía ser especial se derrumba en segundos.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!