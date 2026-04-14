La tensión familiar alcanza un nuevo nivel cuando Rocky decide ir a la casa de su padre para advertirle a Yamila sobre sus sospechas. Sin embargo, lo que parecía una conversación urgente se convierte rápidamente en un enfrentamiento cargado de reproches y emociones contenidas.

Lejos de escucharle, Yamila lo enfrenta sin filtros y pone sobre la mesa lo ocurrido entre ambos. “¿Vienes a robarle la mujer a tu papá?”, le reclama, dejando claro que no está dispuesta a tolerar su presencia. Pero Rocky insiste, convencido de que entre ellos hay algo más que un error.

La respuesta de Yamila es contundente. Lo rechaza, lo humilla y lo expulsa de su casa sin dudar. “No te quiero volver a ver por acá nunca más”, sentencia, marcando un quiebre definitivo.

Este tenso momento deja en evidencia que las relaciones están al límite y que cualquier paso en falso podría desatar consecuencias aún más graves.

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