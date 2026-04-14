Mientras Lupe cuida a Bryan, quien permanece en estado de coma, el dolor y la incertidumbre parecen consumirla. Cada palabra que le dedica está cargada de amor, pero también de miedo ante la posibilidad de perderlo.

“¿Sabes cómo te extraño, hijo?”, le dice, confesando que siente que no puede seguir sin él. En medio de ese profundo desahogo, ocurre lo impensado: Bryan abre los ojos por un breve instante.

El momento toma por sorpresa a Lupe, quien no puede contener la emoción al ver esta reacción. Aunque fugaz, esta señal reaviva su esperanza y la impulsa a no rendirse.

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