La tensión se dispara cuando Rocky se reencuentra con Yamila tras el beso que cambió todo. Aunque ella ya le dejó claro que lo ocurrido no puede repetirse, el destino los vuelve a cruzar en un momento incómodo que ninguno esperaba.

Rocky intenta acercarse para hablar, pero la situación da un giro inesperado con la llegada de Leo, su padre y pareja de Yamila. Sin sospechar nada, Leo se muestra relajado e incluso invita a Rocky a acompañarlos, generando un ambiente cargado de tensión que solo el joven percibe.

La incomodidad es evidente: miradas esquivas, silencios incómodos y una despedida forzada marcan el momento. Rocky, atrapado entre la culpa y el miedo, opta por alejarse sin levantar sospechas, mientras Yamila mantiene la distancia para evitar que todo salga a la luz.

Este encuentro deja en evidencia lo frágil del secreto que comparten y el peligro constante de que la verdad explote en cualquier momento.

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