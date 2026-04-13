Lo que comenzó como un día complicado entre Valentina y Alejandro terminó convirtiéndose en una experiencia especial. A pesar de los incidentes durante su pequeño viaje, ambos logran relajarse y disfrutar juntos a la orilla del río, dejando atrás por un momento las tensiones.

Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando Valentina empieza a experimentar intensos recuerdos de su infancia. Imágenes confusas, sensaciones y fragmentos del pasado aparecen sin previo aviso, dejándola desconcertada. Alejandro se convierte en su apoyo en medio de la confusión, mientras ella intenta comprender qué significan estas visiones.

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