Elsa comienza a mirar con otros ojos su relación con Mauricio tras una conversación que la deja inquieta. Lo que parecía una visita cordial se transforma en un momento incómodo cuando el doctor empieza a opinar sobre Rocky y Jenny.

Aunque inicia con halagos, Mauricio pronto deja ver su postura. “Tu hijo está un poco perdido”, comenta sobre Rocky, cuestionando su rumbo. Pero no se detiene ahí: también critica la forma de vestir de Jenny y sugiere que en la casa ha faltado una figura de autoridad masculina.

Elsa intenta defender a sus hijos, dejando claro que cada uno está construyendo su propio camino. Sin embargo, las palabras de Mauricio van más allá, insinuando que podría “ayudar” a poner orden en su familia si ella se lo permite.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!