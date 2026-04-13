Jenny le deja en claro a Gabriel por segunda vez que no está dispuesta a ser el dolor de otra mujer. Aunque Gabriel intenta acercarse con entusiasmo e incluso imagina un día perfecto juntos, la realidad lo golpea cuando ella descubre que aún no ha terminado su relación con Brisa.

“¿Ya le terminaste a tu flaca?”, cuestiona Jenny, poniendo en evidencia la situación. Gabriel intenta justificarse asegurando que está “casi” resuelto, pero para ella eso no es suficiente. La joven no duda en marcar sus límites y tomar una decisión firme: alejarse.

“No me llames hasta que termines con ella”, sentencia, dejando claro que no piensa involucrarse en una historia a medias. Su postura refleja seguridad y respeto por sí misma, incluso si eso significa renunciar a lo que siente.

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