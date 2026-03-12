Valentina Valiente capítulo 07: ¡Susana aconseja a Don Edmundo por su relación con Frida!
Susana le exige sinceridad a Don Edmundo sobre lo que realmente siente por Frida.
Don Edmundo se reúne con Susana para disculparse por el incómodo momento que vivieron durante su cumpleaños. Sin embargo, la conversación pronto toma un rumbo más personal cuando ella le pregunta directamente por Frida.
El empresario le confiesa que Frida ya está instalada en su casa como invitada, lo que despierta aún más preguntas. Susana quiere saber si realmente está enamorado de ella o si solo está intentando llenar el vacío que dejó el pasado.
Con honestidad, Don Edmundo admite que desde la tragedia que marcó su vida no se siente capaz de volver a amar de la misma manera. Para él, nada ha sido igual desde entonces.
Ante esa confesión, Susana es clara: si no puede ofrecerle lo que Frida espera, debería decírselo. En su opinión, continuar con la situación solo terminará lastimando a alguien que podría estar ilusionándose más de lo debido.
