Mientras Valentina realiza sus labores en la casa de Don Edmundo, Macarena permanece cerca observando cada uno de sus movimientos. Su objetivo es claro: acercarse a ella y comenzar a ganar su confianza.

En medio del trabajo, un jarrón antiguo cae al suelo y se rompe. Lupe aparece de inmediato para averiguar qué ocurrió y todo apunta a que Valentina tendría que asumir la responsabilidad por el daño.

Sin embargo, Macarena interviene y asegura que fue ella quien rompió el adorno. De esa manera evita que el costo sea descontado del sueldo de Valentina.

Agradecida por el gesto, Valentina cree haber encontrado un apoyo inesperado en la casa. Lo que no imagina es que todo forma parte de un plan cuidadosamente pensado por Macarena.

