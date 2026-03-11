Valentina llega a la casa de Don Edmundo para postular al puesto de empleada del hogar, sin imaginar que su presencia ya forma parte de un plan mucho más grande.

Durante la entrevista, Lupe, una de las encargadas de la casa, conversa con ella y evalúa si podría adaptarse a las labores del lugar. Mientras Valentina intenta demostrar su entusiasmo, Frida observa la situación con atención, luego de haber influido para que la joven fuera considerada para el puesto.

Finalmente, Lupe toma la decisión y confirma que Valentina queda contratada. La noticia llena de alegría a la joven, quien acepta el trabajo con la condición de no quedarse a dormir y cumplir un horario que le permita seguir con su vida fuera de la mansión.

Feliz por la oportunidad, Valentina no imagina que su llegada a la casa de Don Edmundo podría cambiarlo todo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!