Macarena pierde el control luego de ver un video en el que Alejandro aparece completamente cautivado mientras observa a Valentina cantar. La escena despierta sus celos y la convence de que la joven cantante se está interponiendo entre ellos.

Desbordada por la frustración, Macarena acude a su madre, Frida, para pedirle ayuda. Entre lágrimas, asegura que no está dispuesta a perder a Alejandro y confiesa que no entiende cómo él podría haberse fijado en alguien como Valentina.

Lejos de tranquilizarla con palabras suaves, Frida le exige que recupere la calma y deje de mostrarse vulnerable. Para ella, las cosas funcionan de otra manera: no son los hombres quienes controlan la situación, sino ellas.

Con frialdad, Frida le promete que encontrarán la forma de manejar lo que está pasando.

