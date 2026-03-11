Alejandro lleva a Valentina a un mirador de la ciudad, un lugar que para él guarda recuerdos de su infancia. Desde allí observa las luces y el movimiento de Lima, mientras le cuenta que cuando era niño solía imaginar una ciudad diferente, jugando a mover edificios y calles.

En medio de la conversación, Alejandro también recuerda la presión que sentía de su padre, quien esperaba que siguiera el camino de los negocios.

Con la intención de hacer más especial el momento, Alejandro le pide que cierre los ojos y le prepara una sorpresa. Cuando ella los abre, él comienza a cantar una de las canciones que a ella le gustan.

El momento termina con ambos cantando juntos, compartiendo una complicidad que deja claro que su conexión sigue creciendo.

