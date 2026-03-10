Macarena vuelve a obsesionarse con Alejandro luego de ver un video en el que él aparece mirando atentamente a Valentina mientras canta. La escena, que circula en redes, deja en evidencia la atención que él le presta a la joven cantante.

Al ver las imágenes junto a su amiga Ximena, Macarena no puede ocultar su molestia. Para ella es incomprensible que Alejandro esté interesado en alguien tan diferente a su entorno, y menos aún en una cantante de cumbia.

Mientras su amiga intenta hacerla entrar en razón y le recuerda que Alejandro ya está siguiendo su propio camino, Macarena insiste en que no está dispuesta a perderlo. Convencida de que Valentina es la causa de todo, su reacción se vuelve cada vez más intensa.

Para Macarena, Alejandro sigue siendo el amor de su vida, y la idea de verlo con otra mujer parece algo que no está dispuesta a aceptar.

