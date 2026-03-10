Después de instalarse en la casa de Don Edmundo, Frida comienza a integrarse cada vez más a su vida cotidiana. En una de las noches en la mansión, ambos comparten una copa de vino mientras conversan en un ambiente aparentemente tranquilo.

Durante la cena, Frida recuerda un antiguo viaje que hicieron juntos, evocando detalles del lugar y del vino que probaron en aquella ocasión. Don Edmundo se muestra sorprendido por la precisión con la que ella recuerda esos momentos.

Entre anécdotas y risas, ambos rememoran situaciones del pasado. La charla, acompañada por el vino, parece acercarlos nuevamente.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!