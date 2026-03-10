Bryan está convencido de que Valentina podría ser la nieta que Don Edmundo perdió hace años. Por eso, cuando se entera de que en la casa están buscando una nueva empleada, ve una oportunidad que no quiere dejar pasar.

Durante una conversación con Rocky, le explica su idea: recomendar a Valentina para que trabaje en la mansión. El objetivo no es que se quede limpiando o cocinando, sino lograr que ella y Don Edmundo se vean frente a frente.

Rocky, sin embargo, duda del plan. Cree que Valentina no aceptaría un trabajo así, ya que está acostumbrada a su independencia y a ganarse la vida a su manera. Aun así, Bryan insiste en que lo importante es que entre a la casa, aunque sea por un tiempo.

Para él, si ambos llegan a compartir algunos días bajo el mismo techo, existe la posibilidad de que Valentina recuerde algo de su pasado y que finalmente se revele la verdad sobre su origen.

