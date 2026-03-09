Valentina decide llevar a Alejandro a un mirador para conversar lejos de todo. El lugar, con la ciudad extendiéndose frente a ellos, se convierte en el escenario perfecto para hablar con sinceridad sobre lo que está pasando entre ambos.

Durante la conversación, Alejandro reconoce que tienen razón al decir que vienen de mundos muy distintos. Las diferencias están ahí y no pueden ignorarlas. Por un momento, parece que ambos consideran dejar las cosas como un bonito recuerdo antes de que el corazón termine lastimado.

Sin embargo, Alejandro le confiesa que no quiere perderla, mientras Valentina admite que ella tampoco quiere alejarse de él.

En medio de esa confesión compartida, deciden no dejar que el miedo pese más que lo que sienten. El momento termina con un nuevo beso, sellando la decisión de apostar por un amor que, a pesar de todo, ambos creen que vale la pena.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!