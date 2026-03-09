Valentina Valiente capítulo 04: ¡Frida logra entrar a la casa de Don Edmundo!
Tras su intento de suicidio, Frida consigue instalarse en la mansión de Don Edmundo.
Después de su intento de suicidio, Frida logra exactamente lo que buscaba: despertar la preocupación de Don Edmundo. Conmovido por la situación, este decide ofrecerle quedarse en su casa para que pueda recuperarse y estar bajo cuidado.
Así, Frida llega a la imponente mansión y rápidamente comienza a instalarse con todas las comodidades. Desde su habitación da indicaciones al personal del hogar, pidiendo detalles específicos y dejando claro que piensa adaptarse sin problemas a su nueva vida.
Don Edmundo, todavía afectado por lo ocurrido, intenta mostrarse atento y preocupado por su bienestar, incluso sugiriendo que podrían cenar juntos más tarde si ella se siente con ánimo.
Pero detrás de su aparente fragilidad, Frida podría estar jugando un plan mucho más calculado, decidido a acercarla cada vez más al millonario y a la vida de lujos que siempre ha deseado.
