Tras notar que el dolor de su abuela Dolores empeora, Valentina y sus hermanitos deciden llevarla de inmediato al hospital con la esperanza de encontrar una solución rápida.

Sin embargo, al llegar se enfrentan a un primer obstáculo: el personal médico les informa que perdieron su cita y que deberán sacar una nueva para ser atendidos. Cuando todo parecía complicarse, aparece Bryan, un amigo que trabaja en el hospital y decide ayudarlos para que Dolores pueda ser evaluada.

Después de revisar los exámenes y una radiografía, el médico les da finalmente un diagnóstico claro: la abuela necesita una artroplastia, una operación para tratar el daño que tiene en la rodilla. Aunque el seguro cubrirá todos los gastos del procedimiento, la familia recibe una noticia que los deja preocupados. La intervención no podrá realizarse de inmediato. Debido a la lista de espera, Dolores deberá aguardar ocho meses para poder ser operada.

