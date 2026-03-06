Macarena llega a la casa de su madre tras recibir un mensaje que la dejó preocupada. Sin imaginar lo que estaba por encontrar, la joven entra al hogar y descubre una escena devastadora: su madre está tendida en el suelo, rodeada de pastillas y sin responder.

El impacto es inmediato. Desesperada, Macarena grita por ayuda mientras la situación se vuelve cada vez más crítica. Minutos después, los bomberos llegan al lugar para asistirla y evaluar su estado.

Tras revisarla, los rescatistas confirman una posible sobredosis, lo que aumenta la tensión y la angustia de Macarena, que observa la escena con miedo e incertidumbre. Este impactante momento marca un punto clave en la historia, dejando a Macarena enfrentando uno de los momentos más dolorosos de su vida.

