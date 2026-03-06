Frida enfrenta a Macarena luego de enterarse de que no llamó a Edmundo, su pareja, quién no le da la atención que ella necesita.

La discusión estalla cuando Frida, alterada, le reclama a Macarena por no haberlo buscado en medio de la crisis. La joven, aún impactada por lo ocurrido, intenta explicarle que estaba demasiado asustada como para pensar en pedir ayuda. Sin embargo, la reacción de su madre la deja sorprendida.

Acorralada por las deudas y por el rechazo que enfrenta desde que se supo que el padre de Macarena estafó a muchas personas, Frida reconoce que su situación es desesperada. Nadie quiere contratarla y el dinero simplemente ya no alcanza. Aunque finalmente intenta disculparse, la tensión deja claro que la presión económica está empujando a Frida a tomar decisiones cada vez más impulsivas. Y en medio de todo, el nombre de Edmundo aparece como una posible esperanza… o el inicio de nuevos conflictos.

