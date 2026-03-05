Luego de que le robaran su bicicleta y quedarse sin poder continuar con su trabajo de delivery, Valentina decide buscar una nueva forma de salir adelante. Con determinación, llega hasta el local de Kike para pedirle una oportunidad como cantante.

Aunque al inicio él se muestra reacio y le recuerda que en su local “no canta cualquiera”, Valentina no se da por vencida y comienza a demostrar todo su repertorio. Entre merengue, baladas y cumbia, la joven intenta convencerlo de que tiene el talento necesario para subirse al escenario.

Su energía y talento terminan sorprendiendo a Kike, quien finalmente le da una oportunidad. Sin embargo, le advierte que deberá demostrar su talento desde la primera canción si quiere quedarse.

Valentina acepta el reto con entusiasmo y promete llenar el local con su voz, marcando así el inicio de una nueva etapa para ella.

