Macarena decide buscar a Alejandro para hablar sobre su relación. Convencida de que lo suyo no ha terminado, intenta convencerlo de que sus discusiones fueron solo una etapa difícil. Sin embargo, Alejandro tiene otra mirada sobre lo ocurrido.

Durante la conversación, él le recuerda que los últimos meses estuvieron marcados por peleas constantes y por la falta de confianza. Macarena admite que revisó su celular y reconoce que fue un error, pero también confiesa que siempre sintió inseguridad al estar con alguien como él. “No sabes lo difícil que es estar con alguien tan bueno, tan guapo y tan exitoso”, le dice, intentando explicar sus celos. Alejandro, en cambio, deja claro que no quiere repetir la misma historia. Aunque Macarena le asegura que lo ama y busca acercarse nuevamente, él se muestra firme en su decisión de no volver a una relación marcada por los conflictos.

Justo cuando el momento parece tensarse y todo indica que podrían volver a besarse, la situación cambia abruptamente. Gabriel irrumpe con una noticia urgente: su padre está en la clínica y su estado es grave. Sin pensarlo dos veces, Alejandro deja la conversación atrás y se marcha de inmediato para enfrentar la emergencia.

