Valentina avanzaba en su bicicleta por la pista, concentrada en su camino, cuando el tránsito la obligó a detenerse. A su lado, un auto también frenó. Al volante estaba Alejandro.

El cruce fue breve, pero suficiente. Ambos levantaron la mirada casi al mismo tiempo. No hubo palabras, solo un intercambio directo y sostenido.

Una leve sonrisa apareció primero en él y luego en ella. No fue exagerada ni forzada. Fue natural.

El semáforo cambió. Cada uno siguió su camino en direcciones distintas. Sin saberlo, ese cruce en plena pista se convirtió en el punto de partida de algo que recién comienza.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!