En el primer episodio de Valentina Valiente, la historia de Don Edmundo está marcada por una tragedia que cambió su vida para siempre. Hace 15 años, un incendio acabó con su familia y dejó una herida que nunca cerró. Desde entonces, cada recuerdo lo acompaña como un eco constante.

En el aniversario de aquella noche fatal, y coincidiendo con su cumpleaños, Don Edmundo vuelve a enfrentar su culpa por no haber encontrado a los responsables. “No voy a renunciar”, promete con firmeza. Su mayor anhelo no es solo hacer justicia, sino también saber qué ocurrió con su nieta, cuya ausencia sigue siendo un misterio.

Consumido por el dolor, pero impulsado por la esperanza, Don Edmundo convierte su sufrimiento en una misión: descubrir la verdad, aunque le cueste lo que le queda de vida.

