En una conversación íntima, Valentina compartió un aspecto poco conocido de su historia: Dolores no es su abuela biológica, sino su abuela de corazón. La encontró cuando tenía siete u ocho años, luego de huir de un albergue donde, según relató, los niños eran maltratados y entregados en adopciones irregulares.

Valentina explicó que fue hallada en una carretera sin recordar su nombre ni cómo llegó allí. Desde entonces, nunca pudo reconstruir su identidad anterior. Dolores la acogió y se convirtió en su única familia.

Sin embargo, durante el relato, surgieron detalles que no pasaron desapercibidos. Valentina confesó que a veces tiene sueños confusos: recuerda un campo, una casa grande, un caballo y un incendio. Aunque ella lo atribuye a su imaginación o a escenas de alguna película, Bryan empezó a observarla con atención.

Las piezas comenzaron a encajar en su mente. La edad en la que fue encontrada, la pérdida de memoria, la referencia a un incendio… elementos que coinciden con la tragedia que marcó la vida de Don Edmundo hace 15 años.

Mientras Valentina bromea con la idea de contratar algún día a un detective para descubrir su origen, Bryan ya no escucha la historia como un simple recuerdo. Para él, podría tratarse de algo mucho más grande.

