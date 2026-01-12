Mayra Goñi, protagonista de la esperada novela Valentina Valiente, la nueva ficción de Chasqui que se verá por Latina, compartió detalles sobre su personaje y la trama durante una entrevista con Latina Digital, destacando la esencia de la historia y el vínculo que tiene con los valores que representa Valentina.

La actriz explicó que Valentina es una joven que vive en una zona de bajos recursos y lucha por salir adelante junto a sus hermanos, cantando en los buses para llevar el sustento al hogar. En un momento clave de la historia, Valentina logra una oportunidad laboral en “la Casa de los Millonarios”, donde aspira a ser aceptada como empleada.

“La novela representa mucho a las mujeres luchadoras de este país, que se las ingenian para salir adelante… buscar el pan de cada día, como muchos en el país, sin vergüenza de trabajar”, declaró Goñi sobre su personaje.

Además, la actriz resaltó que Valentina enfrentará múltiples obstáculos a lo largo de la trama, aunque confía en que su fortaleza le permitirá superarlos: “Valentina esperemos que termine feliz porque le van a hacer la vida imposible… pero espero que va a tener un final muy feliz que les va a encantar”, señaló.

Sobre el ambiente detrás de cámaras, Mayra subrayó la conexión con el elenco y el equipo de producción, especialmente con el productor Miguel Zuluaga, con quien ha trabajado en proyectos anteriores. “Me siento como en familia… todos tenemos ganas de que este proyecto salga adelante”, comentó en la entrevista.

Finalmente, la actriz invitó al público a seguir de cerca esta nueva entrega familiar de Latina, que promete contar una historia conmovedora de esfuerzo, amor y superación.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR