Mayra Goñi, se prepara para asumir uno de los mayores retos de su carrera: protagonizar la nueva novela de Latina Televisión, Valentina Valiente. “Está complicadísimo elegir. Es mi proyecto soñado. Desde muy niña soñé con un proyecto como este, con una historia como esta, que no se pueden perder”, contó emocionada.

Sobre cómo llegó a encarnar a Valentina, Mayra confesó: “No sé qué vio en mí para este personaje. ¿Será que tenemos un poco de similitud? Ser de barrio, un poquito. Creo que la caigo a pelo para Valentina”, señaló entre risas.

La intérprete adelantó que su personaje “representa a muchas mujeres luchadoras que salimos desde abajo trabajando en las calles. Ella es como su nombre lo dice, Valiente. Además, canta en las calles con sus hermanitos”. También prometió una trama “encantadora, llena de amor, diversión y comedia”.

La producción contará con la participación de nuevos talentos seleccionados entre miles de postulantes. “Han habido como 2.000 chiquitos que han mandado sus castings y hemos elegido de ellos solamente a 100. Hay muchos niños talentosos y me alegra que podamos estar dando oportunidad a nuevos talentos”, reveló.

¿Listos para conocer la historia de Valentina? 🌟 No te pierdas muy pronto la gran novela familiar de Latina Televisión, una historia que promete conquistar a grandes y chicos.

