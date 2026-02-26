La espera terminó. Valentina Valiente llega oficialmente a las pantallas este 4 de marzo a partir de las 8:00 p.m. por Latina.

La historia promete conquistar al público con una mezcla de romance, misterio y conflictos familiares que marcarán el destino de sus personajes. En el centro está Valentina, una joven fuerte y decidida cuya vida cambiará inesperadamente cuando el amor y el pasado se crucen en su camino.

El elenco está encabezado por Mayra Goñi y Rodrigo Brand, junto a reconocidas figuras como Roberto Moll, Katia Condos, Mariel Ocampo y Haydeé Cáceres y más quienes darán vida a personajes intensos y llenos de matices.

Además del romance que empezará a encenderse desde los primeros capítulos, la novela traerá un gran misterio que mantendrá al público atento noche a noche.

Con una producción que apuesta por una historia cargada de emociones, Valentina Valiente busca convertirse en la nueva favorita del horario estelar.

La cita es este 4 de marzo a las 8 p.m. Prepárate para enamorarte, descubrir secretos y vivir una historia que promete dar que hablar.