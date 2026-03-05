El estreno de Valentina Valiente reunió a varias figuras del espectáculo, pero uno de los momentos más emotivos fue el apoyo que recibió Mayra Goñi por parte de sus amigas cercanas Flavia Laos y Alessandra Fuller, quienes llegaron para acompañarla en este importante paso en su carrera.

Durante el evento, Alessandra Fuller confesó que vivió la jornada con mucha emoción. Incluso bromeó al decir que se sentía tan nerviosa “como si fuese el matrimonio de Mayra”. Para la actriz, la producción tiene todos los elementos para conquistar al público, pues considera que se trata de una historia que puede disfrutarse en familia. Fuller también destacó que el proyecto representa una propuesta positiva dentro de la televisión nacional y expresó su agradecimiento por ver llegar este tipo de producciones a la pantalla peruana.

Por su parte, Flavia Laos se mostró orgullosa del trabajo de su amiga. La artista señaló que se siente muy feliz de verla triunfar nuevamente en la televisión y resaltó su talento tanto en la actuación como en la música. Además, Laos aseguró que el resultado final del proyecto luce muy prometedor y que incluso podría tener potencial para llegar a otros mercados.

Visiblemente emocionada, Mayra Goñi agradeció el gesto de sus amigas y destacó lo importante que fue para ella contar con su presencia en una noche tan especial. La actriz señaló que, a pesar de sus múltiples compromisos, ellas se tomaron el tiempo para acompañarla y brindarle su apoyo.

El estreno de Valentina Valiente marcó así no solo el inicio de una nueva historia en la televisión, sino también una noche de celebración rodeada de amistades y muestras de cariño.