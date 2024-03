Tierra Brava: Pamela nominó a Fabio en respuesta a la broma pesada que le hizo

Pamela Díaz no puede olvidar la broma que le jugó Fabio Agostini dentro de la casa-hacienda de “Tierra Brava”. Por eso, durante el nuevo Cara a Cara, decidió nominarlo al Duelo de Eliminación para que aprenda su lección.

‘La Fiera’ aseguró que, pese a que es un buen capitán para su equipo, había visto un cambio de actitud de su parte desde que regresó a la competencia. “Cuando me fui de esta casa, me pareció ver un Fabio divertido, simpático, la pasamos muy bien. Pero ahora me pasó que cuando volví a la casa vi un Fabio bastante fome, alejado de todo el mundo, sin ganas de hacer muchas cosas, de hecho, nunca te vi reír”.

Además, aclaró que no tolera ninguna broma de personas a las que no les ha dado la confianza suficiente. “Cuando a mí alguien me cae bien, yo le doy cierta confianza. Y yo no te he dado la confianza, como a La Botota sí que me tiró un vaso de agua y yo se la acepté. Me parece que tu forma de tratarme, sobre todo por a la forma en que yo te he tratado a ti y la buena onda que he tenido contigo, no corresponde. Que te quede claro que no vuelvas a hacer una broma, porque no te he dado la confianza”.

La respuesta de Fabio Agostini fue simple: “Creo que exageraste una broma tonta, te pedí disculpas igual. Ya hemos tenido bromas similares”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.