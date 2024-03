Tierra Brava: Pamela Díaz habló con Dani Castro sobre su amistad con La Botota

Pamela Díaz se hartó de la hipocresía dentro de la casa-hacienda de Tierra Brava y decidió hablar fuerte y claro al respecto. En el capítulo 113, ‘La Fiera’ le confesó a su amiga Daniela Castro que su amistad con La Botota estaba pasando por un mal momento después de ver cómo trató a Jhonatan Mújica.

Durante esa conversación, Pamela Díaz fue directa: “La Botota no sé qué tiene. Como yo sé su vida entera. Sé en qué punto entrarle y yo así… No, y se me cruzó mal”.

En tanto, Dani Castro solo atinó a decir que “tiene una rabia…”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.