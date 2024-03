Tierra Brava: Gabrieli se jugó su última carta para recuperar a Fabio Agostini, pero este tomó decisión radical

Gabrieli Moreira decidió jugarse su última carta para retomar su relación con Fabio Agostini. Sin embargo, el modelo español tiene muy clara su decisión y se la comunicó en el reciente episodio de “Tierra Brava”.

Ambos participantes del reality de Canal 13 de Chile tuvieron una conversación en los exteriores de la casa-hacienda donde hablaron sobre el fin de su relación y por qué no podrían retomarla dentro del programa. “Es mucho más intenso (…) Me di cuenta y entré con otra cabeza, porque estaba viendo de afuera y ahora que estoy aquí entiendo más. Lo que falta entre nosotros es comprensión, ¿entiendes? Yo comprendo ahora porque estoy aquí viviendo”, dijo Gabrieli.

En tanto, Fabio Agostini optó por dejar todo en paz para el bienestar de ambos. “Enfoquémonos, no estemos como gili****** discutiendo como siempre. Si esto no va al final, quiero que sepas que tú tienes mi apoyo. Es feo terminar mal con una persona que amaste (…) Yo quiero que sepas que vas a tener mi apoyo. No quiero terminar mal y nunca hablemos. Ojalá lo entiendas, Gabi”.

Pero Gabrieli se jugó la última carta: “Me cuesta aceptar, ¿entiendes? Respeto, pero me cuesta aceptar. Yo te amo”.

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.