Tierra Brava Capítulo 122: La Chama es eliminada y Gabrieli sigue en competencia

¡Se dio el esperado enfrentamiento! Gabrieli Moreira y La Chama no han llevado muy bien la convivencia dentro de la casa-hacienda de “Tierra Brava”. Pero la enemistad entre ambas llegó a su máxima expresión en el Duelo de Eliminación de este lunes.

Gabrieli y La Chama fueron nominadas y debían enfrentarse en un reto extremo de resistencia física. Ambas, dispuestas a quedarse en competencia, iniciaron con el recorrido. Sin embargo, en medio del duelo, La Chama sufrió un fuerte golpe en la espalda que no le permitió continuar con el circuito. Por ende, la modelo venezolana fue eliminada de “Tierra Brava”. Mientras que Gabrieli Moreira puede continuar en competencia.

Luego de ser atendida por los paramédicos, La Chama pudo dar su discurso de despedida: “Acabé como menos quería. Tenía varias dolencias y una lesión de la cervical que hace que me maree. Me hubiera encantado terminar esto porque todos se merecen una buena competencia. Eso era lo que yo quería (…) Me duele irme de esta manera. Gracias Chile, gracias al Canal 13 por esta oportunidad”

En tanto, Gabrieli Moreira se mostró disgustada por ganar el Duelo de Eliminación de esta manera. “De verdad que en ninguna competencia esperaba que yo o algunos de los otros se lesione. De verdad no me siento ganadora, entonces de verdad lo siento por usted. Te doy las flores, con respeto, por la competencia. De verdad. Esperaba ganar de una forma justa y no por una lesión, por una interrupción así y espero que mejores”, dijo la brasilera.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.