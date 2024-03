Tierra Brava Cap 117: La Botota le pide perdón a Dani Aránguiz por hablar de la infidelidad de su esposo

Hace unos episodios, La Botota sacó a relucir el tema de la infidelidad del esposo de Daniela Aránguiz en medio de una discusión dentro de la casa-hacienda de “Tierra Brava”. Esto incomodó a la chilena, quien optó por no dirigirle más la palabra.

TE PUEDE INTERESAR | Tierra Brava: Luis Mateucci y Daniela Aránguiz coronan su amor con un compromiso trascendental

Pero, en el capítulo 117 de “Tierra Brava”, La Botota y Dani Aránguiz se encontraron en la cocina y tuvieron una conversación al respecto. La Botota le pidió perdón a Dani por lo que dijo: “Perdóname. De verdad”.

La chilena aceptó, pero le dejó las cosas claras: “Pero te quiero decir algo. A mí me da lo mismo lo que me dijiste porque es verdad. No voy a defender a un hue*** que me hizo una hue****. No me duele porque lo tengo superado. Pero que me lo diga alguien que quiero sí me duele porque yo he sido buena onda contigo”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.