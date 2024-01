Shirley Arica confundida por las “señales” de Arturo Longton: “Me siento tonta” | Tierra Brava

Luego de que Shirley Arica y Jhonatan Mujica se dieran apasionado beso en un reto de actuación, Arturo Longton estuvo molesto con ella. Este tipo le trajo sentimientos encontrados a la peruana, pues nunca especificaron que clase de relación tenían. Por ello, buscó que tratar de soltar todos sus sentimientos frente a algunos compañeros de la casa-hacienda.

“Él me evita para no sentir lo que él siente”, expresó Shirley. Con ello da a entender que Arturo no le acerca para reprimir con lo que verdaderamente siente por ella. Como se sabe, hasta el momento los dos participantes no formaron ningún tipo de vínculo amoroso.

“Me siento tonta porque ¿Qué explicaciones le doy a alguien que no tiene un compromiso conmigo?”, sentenció la ‘Chica realidad’. Es así como demuestra que se encuentra confundida por lo que vive actualmente con la personalidad de la televisión chilena.

Este lubes 08 de enero se vive un nuevo episodio de Tierra Brava. Los participantes del programa vivirán intensos momentos por una serie de actividades que se presentarán. Shirley Arica buscará que poner las cosas claras con Arturo Longton y Luis Mautucci reveló ciertos detalles acerca de lo que vivió con ‘La Chama’. Además, Daniela Aránguiz se negó a cantarle “feliz cumpleaños” al argentino.

Mira el momento que se vivió en “Tierra Brava” dándole clic al video:

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de lunes a domingo a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata el programa de convivencia extrema?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.

¿Qué famosos forman parte?

Estos son los participantes confirmados del show de convivencia extrema que promete darlo todo: Junior Playboy, Pamela Díaz, Fabio Agostini, Shirley Arica, Jhonatan Mujica, Miguelito, Camila Campos (“Camilísima”), Uriel Romero (“El futuro fuera de órbita”), Azzart Arias (“La tía de la micro”), Eva Gómez, Luis Mateucci, Valentina Torres (“La guarén”), Camila Arismendi y Simón de la Costa. Todos ellos llegaron de distintas maneras hasta el punto de encuentro con los animadores del espacio en pleno resort, Sergio Lagos y Karla Constant.

La primera eliminada del programa fue ‘Camilísima‘, mientras que la segunda en irse de la competencia fue Azzart Arias (“La tía de la micro”). El tercero en dejar el concurso de convivencia extrema fue Simón de la Costa. Mientras que la cuarta en abandonar “Tierra Brava” fue ‘La Botota‘. Sin embargo, luego de la salida de Eva Gómez por motivos personales, La Botota regresó a la competencia. En tanto, Camila Arismendi fue la siguiente eliminada. Shirley Arica y Max Cabezón dejaron la casa hacienda, luego de perder la competencia. Finalmente, Nicole Block y Pamela Díaz fueron eliminadas de la casa.