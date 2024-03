“No hay amor”: Jhonatan Mújica se sinceró sobre lo que siente por Pamela Díaz | Tierra Brava

El regreso de Pamela Díaz a la casa-hacienda de “Tierra Brava” revolucionó a todos los habitantes de la casa-hacienda. Pero, alguien que ha sentido más su llegada ha sido su compañero Jhonatan Mújica, con quien se le vinculó sentimentalmente.

En el episodio 104 de “Tierra Brava”, el modelo le aseguró a Luis Mateucci que le había dado su espacio a La Fiera para que se adapte nuevamente a su vida dentro de la casa-hacienda, pero no había conseguido entablar aún una conversación con ella.

Por eso, el capitán de Linterna verde le dio un consejo: “¿Qué tienes que hacer? Ser vos y si quieres hablar con ella, habla con ella. A diferencia de mi con la Dani, no hay sentimientos, no hay sentimientos más allá de un reality. Perdóname que te lo diga. Porque, ¿sabes cuál es el problema? Que cuando hay sentimientos no puedes esperar un día, dos días e ir despacio”.

Pero, la siguiente declaración de Jhonatan Mújica sería la que captaría la atención: “Sentimientos de amor y esas cosas obvio no. Sentimientos como de pareja no los pensé yo”.

Mira el momento que se vivió en “Tierra Brava” dándole clic al video:

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.

¿Quiénes fueron eliminados de “Tierra Brava”?

La primera eliminada del programa fue ‘Camilísima‘, mientras que la segunda en irse de la competencia fue Azzart Arias (“La tía de la micro”). El tercero en dejar el concurso de convivencia extrema fue Simón de la Costa. Mientras que la cuarta en abandonar “Tierra Brava” fue ‘La Botota‘. Sin embargo, luego de la salida de Eva Gómez por motivos personales, La Botota regresó a la competencia.

En tanto, Camila Arismendi fue la siguiente eliminada. Max Cabezón, Nicole Block y Pamela Díaz dejaron la casa-hacienda; Shirley Arica también, pero ahora regresó. En el último episodio, Arturo Longton dejó la competencia. Hace unos días, Angélica Sepúlveda decidió abandonar el programa por decisión propia. Fran Undurraga perdió la competencia y fue eliminada. Finalmente, Uriel ‘El Futuro Fuera de Órbita’ cayó eliminado. Posteriormente, La Guarén también abandonó la competencia.