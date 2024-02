“No es para nada fiel”: Mateucci ‘echa’ a uno de sus compañeros de Tierra Brava y lo acusa de infiel

El chileno Matías Vega llegó a Tierra Brava para poner en jaque a los competidores de la casa-hacienda. El conductor les hizo preguntas prejuiciosas a cada uno de los habitantes del lugar y los complicó con las divertidas respuestas.

“¿Qué integrante del equipo rojo ha sido infiel en incontables ocasiones?”, le preguntó Matías Vega a Mateucci. El argentino reveló: “Porque lo conozco de afuera y sé que no es para nada fiel. Que demuestre una cosa que no es… pero para mí no es nada fiel” y atinó a mostrar a Miguelito.

Además, Fabio Agostini agregó que el cómico peruano “se mete a las camas de las chicas y dice que son sus amigas”. Finalmente, se reveló que la persona infiel era el español. “Miguelito, pensaron que habías sido tú por caliente”, le dijo entre risas.

Mira el momento que se vivió en “Tierra Brava” dándole clic al video:

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.

¿Quiénes han sido eliminados de “Tierra Brava”?

La primera eliminada del programa fue ‘Camilísima‘, mientras que la segunda en irse de la competencia fue Azzart Arias (“La tía de la micro”). El tercero en dejar el concurso de convivencia extrema fue Simón de la Costa. Mientras que la cuarta en abandonar “Tierra Brava” fue ‘La Botota‘. Sin embargo, luego de la salida de Eva Gómez por motivos personales, La Botota regresó a la competencia.

En tanto, Camila Arismendi fue la siguiente eliminada. Max Cabezón, Nicole Block y Pamela Díaz dejaron la casa-hacienda; Shirley Arica también, pero ahora regresó. En el último episodio, Arturo Longton dejó la competencia. Hace unos días, Angélica Sepúlveda decidió abandonar el programa por decisión propia. Fran Undurraga perdió la competencia y fue eliminada. Finalmente, Uriel ‘El Futuro Fuera de Órbita’ cayó eliminado.