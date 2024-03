La Chama lamentó romper su amistad con Bruno Agostini por discusión con Fabio: “Me sentí pésimo” | Tierra Brava

Luego de recibir los mensajes de sus familiares y amigos, los participantes de “Tierra Brava” no dudaron en comentar al respecto. En una conversación con La Botota, Alexandra Méndez, popularmente conocida como La Chama, le aseguró que le duele haber perdido su amistad con Bruno Agostini, él hermano de Fabio.

Como recordaremos, La Chama y Fabio Agostini se conocieron en otro programa peruano y forjaron una amistad que traspasó las pantallas.

Sin embargo, al ingresar a “Tierra Brava”, ambos se enfrentaron y rompieron esta amistad. Por ello, el hermano de Fabio, Bruno Agostini, les preguntó si habría alguna posibilidad de reconciliación y La Chama fue directa.

“Yo hice las cosas bien. Él es el que me deja mal y tal. Al final yo me sentí pésimo porque yo de verdad los aprecio (…) Y Bruno, yo lo adoro… Yo con Bruno tuve algo. Bruno es una persona muy buena y yo lo adoro. Me dio mucho cariño. Lo importante es lo que tu vives con esas personas, no lo que los demás digan. Pero, ¿qué más puedo hacer yo? Él nunca me va a pedir disculpas por lo que me hizo”, concluyó.

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.