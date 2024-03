Gabrieli llora al no saber qué pasará con su relación con Fabio Agostini tras Tierra Brava: “No quiero perderte”

Gabrieli Moreira no la está pasando nada bien dentro de la casa-hacienda de “Tierra Brava”. La joven ingresó con la expectativa de retomar su relación amorosa con Fabio Agostini, pero la situación no se presentó como ella quería.

La brasilera ha pasado difíciles momentos junto al español y, en el capítulo 120 de “Tierra Brava”, no soportó el estrés y derramó varias lágrimas. Esto porque no sabe qué le espera a ella y Fabio tras salir del programa de competencia de Canal 13 de Chile.

“Estoy asustada. No sé cómo es que será afuera. Es difícil ser amiga tuya. Si tú sabes que tengo sentimientos de otra cosa y tú me tratas como siempre… Yo no quiero perderte (…) No entiendo cómo es que cambias así… (antes decías) que solo querías estar conmigo y no te importaba estar con otra persona”, dijo Gabrieli entre lágrimas.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.