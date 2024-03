“Estoy viendo a Fabio en ti”: Pamela Díaz enfureció con Jhonatan Mújica por cambio de actitud en Tierra Brava

Pamela Díaz se encontró a Jhonatan Mújica en el baño de la ‘zona privilegiada’ dentro de la casa-hacienda de “Tierra Brava”. Por eso, ‘La Fiera’ aprovechó el momento para aclarar ciertos malentendidos que habían surgido entre ambos desde su regreso.

Pamela empezó por el tema de La Botota. “Algo hizo, comentarios que no me gustan mucho. Pero feo. Y después me enteré cómo te trató. ¿Tú puedes ser amigo de alguien así? Una persona que te trata así y que hace todo eso… Después me van contando una y otra cosa… ¿Tú vas y le tiras buena onda?”.

Por su lado, el modelo respondió que, durante su estadía, aprendió a responder a los ataques. “No todos actúan como tú actúas, Pame. Las cosas que me ha dicho ya las aclaré”.

Todo pareció solucionarse poco después porque Pamela Díaz se confesó ante Jhonatan: “Entiende, no te quiero perder”. “Yo tampoco”, respondió él antes de derramar algunas lágrimas.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.