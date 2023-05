Sebastián Yatra: Así suena su nueva canción junto a Manuel Turizo y Beéle

Un nuevo éxito. Sebastián Yatra volvió a estar en medio de la noticia, esto a causa de su nueva canción junto a Beéle y Manuel Turizo. El cantante colombiano estrenó su tema en conjunto con los otros artistas en la tarde del 11 de mayo para el deleite de todos sus seguidores.

La nueva canción de Sebastián Yatra se titula ‘Vagabundo‘. La melodía es un merengue que, en palabras de sus fanáticos, es muy alegre. Esta entrega forma parte del segundo lanzamiento en el presente año por parte del artista y esta vez promete alcanzar el éxito en muy poco tiempo al igual que sus canciones anteriores.

La canción de Yatra habla sobre un amor que no se puede superar, a pesar del tiempo. “Puedes salir con cualquiera, pasarte en la borrachera, tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar“, canta el colombiano en su nueva entrega junto a los otros dos artistas.

Cabe destacar que el artista nacido en Colombia estuvo en nuestro país el año pasado. Como parte de su tour musical denominado “Dharma Tour 2022”, el cantante deleitó a su público en nuestro país en Arena Perú, allá por agosto del 2022.