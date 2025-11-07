Cinco países y un mismo sueño. Alejandro Aramburú (Perú), Drew Venegas (Estados Unidos), Gabi Bermúdez (Puerto Rico), Kauê Penna (Brasil) y Kenneth Lavill (México) conforman Santos Bravos, la boyband que promete redefinir el pop latino juvenil. Tras meses intensos de entrenamiento, convivencia y desafíos, los intérpretes de 0% conversan en exclusiva con Latina sobre los momentos difíciles que enfrentaron en este proceso, las primeras experiencias tras su debut y los planes a futuro.

Entre ensayos y nervios propios de la competencia, los integrantes coinciden en que el camino los transformó. “Lo más difícil fue salir completamente de nuestra zona de confort y adaptarnos a estar juntos”, explica Gabi. “Somos de lugares distintos, con costumbres diferentes, y el proceso de adaptación fue complicado, aunque muy enriquecedor. Estamos agradecidos con todo lo que aprendimos”.

¿Cuál consideras que fue el momento más decisivo y más difícil que los puso a prueba en estos cinco meses que estuvieron en el concurso?

GABI: Sinceramente no tengo un momento en específico. O sea, yo creo que todo en conjunto fue fue algo difícil, algo que nos hizo salir de nuestra zona de confort por completo. Para mí, por ejemplo, el tema de la altura fue fue difícil, teníamos que correr y cantar a la vez y nos dolía mucho la cabeza. Obviamente que todos nosotros somos de lugares diferentes, entonces acoplarnos a todo, acostumbrarnos a estar juntos… muchas cosas. Pero nos hizo crecer como persona y estamos muy agradecidos con todo esto.

Ahora que ya han debutado, chicos, ¿han tenido algún contacto con otros idols, artistas, o quizá algún cantante peruano? ¿Con quiénes les gustaría colaborar?

KENNETH: Bueno, pues ahora que ya fue el debut, primero todo el proceso, como dijo Gabi, fue difícil, hubo momentos muy lindos, obviamente, momentos duros, y estar aquí ahora los cinco es increíble. Hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos idols; hace poco vimos a SEVENTEEN y fue una experiencia muy increíble. De verdad son unas personas superlindas y es algo que creo que jamás hubiéramos imaginado, como interactuar de cerca con ellos. Es de verdad un honor.

Si se llega a dar una colaboración con algún artista de Hybe en general o con algún artista latino, pues nosotros encantados. Pero, pues, de momento estamos pensando más en 0%, obviamente. Y ya si en un futuro vienen las colaboraciones, vienen todos estos artistas, si en algún momento se da alguna colaboración, pues nosotros encantados, pero sí, muy felices.

Justo en esa línea vimos que en los Billboard, vimos que Alejandro llegó a conocer al Grupo 5. ¿Cómo se sintió eso y si ya le has enseñado la cumbia a los chicos?

ALEJANDRO: Uy, emoción. Me parece muy chistoso porque me encontré con peruanos como que en medio de Miami, fue como el meme ese de Spiderman. Grupo 5 es enorme en Perú. Me presenté todo y nos tomamos una foto. Les conté quiénes eran a los chicos, este grupo tan cool. A los chicos sí les estoy enseñando poco a poco la cultura peruana. Ojalá vayamos pronto a Perú para que puedan comerse toda la casa entera y sí, les estoy enseñando un poquito de cumbia, un poquito de salsita, de huayno.

KENNETH: Yo quiero probar el cuy y la comida peruana.

ALEJANDRO: Tienen… no sé por qué tienen una curiosidad por el tema del cuy impresionante.

¿Han pensado ya en un nombre para su fandom? ¿Hay alguno que les gustaría?

KAUÊ: Estamos pensando mucho en esto, pero yo creo que es una cosa que pasa muy naturalmente. Hay bandas que se demoran como un año, algunas veces hasta más tiempo, para que encuentren ese nombre. Entonces, yo creo que nosotros estamos así muy calmados, estamos sintiendo mucho también todo, viendo todo lo que las fans hablan, todo lo que hacen por las redes sociales, pero con mucha calma para que sea un nombre perfecto para nosotros. Queremos que sea una cosa que no solamente nosotros sentimos, sino que los fans también lo hagan. Es una cosa entre nosotros y las fans. Tenemos que llegar a un acuerdo.

¿Qué se viene para el posible comeback? ¿Tendrán un álbum completo? ¿Algún spoiler que puedan darnos?

DREW: Obviamente, ahora mismo acabamos de debutar. Tenemos mucho por delante. Ya saben, por supuesto, haciendo música nueva. Acabamos de empezar y solo va a mejorar. Así que no puedo esperar a que ustedes lo escuchen. Pero supongo que es como un spoiler o algo así, ¿no?… Creo que solo diré… (Todos miran a KAUÊ y ríen).

Con la frescura de una primera etapa y la disciplina que los caracteriza, Santos Bravos se proyecta como una de las nuevas promesas del pop latino. Cada uno trae su esencia y su cultura, pero juntos comparten un mismo propósito: conectar a través de la música. “Acabamos de empezar”, dice Drew, y esa frase resume a la perfección la emoción de un grupo que comienza a escribir su historia.