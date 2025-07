Pamela López estuvo en “Ponte en la cola” para recalcar que Christian Cueva, padre de sus hijos, no le pasa dinero hace meses y que el futbolista no mantiene comunicación con los menores.

Asimismo, respondió a las críticas por ser animadora en el concierto de su saliente Paul Michael. “Me toca hacerlo porque es la única manera en la que yo puedo sacar adelante a mis hijos. Así me griten el apellido del padre de ellos, o digan lo que sea, no me importa porque eso no paga mis cuentas. Mientras yo no tenga solucionado el tema legal con él, yo tengo que seguir y todo me lo pondré en la espalda porque sé que algún día mis hijos me lo van a agradecer”, agregó.

En tanto, Christian Cueva ignora todo y sigue en su burbuja de amor con Pamela Franco. Ambos presumen su amor a través de redes sociales. “Hasta el fin del mundo”, escribió el futbolista.

En otro clip, Franco presumió a su pareja mientras bailaba para ella. “Te amo bomba sexy. Un poquito de alegría”, escribió la cantante.

